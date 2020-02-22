РИАМО - 22 фев. Футболисты столичного клуба «Спартак» всухую разгромили ташкентский «Пахтакор» в товарищеском матче, игра завершилась со счетом 4:0, сообщает Газета.ru.

«Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:0 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Ларс Тиль», - говорится в сообщении.

После 19 туров Российской премьер-лиги красно-белые находятся на 19-й строчке турнирной таблицы с 22 очками.