РИАМО - 22 фев. В подмосковном Рошале ссора мужчины с сожительницей переросла в поножовщину, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«21 февраля в 14:59 в городе Рошаль на улице Химиков из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован гражданин 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска вместе с участковым задержали за совершенное преступление сожительницу пострадавшего 1978 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.