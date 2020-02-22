РИАМО - 22 фев. Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская назвала хамством проведенные в субботу обыски в номерах российских биатлонистов в Италии, сообщает Газета.ru.

Итальянские полицейские утром в субботу провели обыск в номерах Александра Логинова и Евгения Гараничева. Также обыскали автомобиль Логинова и номер его тренера Александра Касперовича.

«Итальянская полиция в 6 утра врывается в номера наших биатлонистов и тренера: открывают двери своим ключом, проводят обыски, забирают у них технику», - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она назвала действия полицейских хамством и безобразием. И подчеркнула, что обыски провели в день старта эстафетной гонки в рамках чемпионата мира.