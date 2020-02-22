РИАМО - 22 фев. В полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России - 2020» в ЦФО принимают участие 13 семей, среди которых семья Ригиных из подмосковной Ивантеевки, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Андрей и Ольга Ригины принимали участие в первом сезоне конкурса «Лидеры России», тогда они смогли дойти до полуфинала. В третьем сезоне супруги подошли к подготовке обстоятельнее: составили план, прочитали большое количество книг, решали различные тесты. На конкурсе они представляют социальный проект «Сохранись», который направлен на повышение самостоятельности у детей.

«Мы хотим рассказать детям, какие опасности подстерегают их и что они должны делать во избежание неприятных ситуаций. Наш ребенок в этом году пошел в школу. И мы обнаружили, что многие дети не подготовлены к самостоятельной жизни – даже на уровне школы. В детском саду им во всем помогают, а в школе нужно действовать самому», - сказала Ригина.

Ее муж пояснил, что проект направлен на то, чтобы предотвратить опасные ситуации, которые могут поджидать детей в школе и на улице.

«Дети очень довольны, им нравятся наши интерактивные материалы, потому что они подразумевают вовлечение, командную работу. В реализации проекта нам помогает директор школы №8 города Ивантеевки Татьяна Ивановна Кучеренко», - добавил участник конкурса.

Всего в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников. Из них 387 человек представляют Москву, 71 – Подмосковье. Итоги полуфинала по ЦФО будут подведены вечером 23 февраля.