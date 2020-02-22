РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске 6 марта проведут конкурс «Леди Весна» среди девушек 14-16 лет, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» пос. радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«6 марта в 18:00 СП «Родник» приглашает всех на праздничную конкурсную программу «Леди Весна», посвященную Международному женскому дню. Принять участие могут девушки 14-16 лет, желающие попробовать свои силы в разных направлениях. Это так необычно вдруг оказаться дизайнером, кулинаром или поэтом! Не будем раскрывать все секреты, скажем только, что будет интересно!» - говорится в сообщении.



Предварительной подготовки участницам не требуется. Заявки на участие принимают до 5 марта по адресу: Подольск, село Сынково, дом №24.

Вход на программу свободный, ограничений в возрасте нет.