РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске в микрорайоне Львовский из-за аварии на сетях холодного водоснабжения отключили холодную воду в ряде домов на Садовом проезде и на улице Садовая, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник теротдела микрорайона Львовский.

«По результатам определения места повреждения на водоводе в связи с возникшей аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения МУП «Водоканал» проводит аварийно-восстановительные работы, для производства которых потребовалось отключение холодного водоснабжения МКД. Подача коммунальной услуги в жилые дома на улице Садовый проезд и часть домов на улице Садовая прекратилась 22 февраля в 15:00 до устранения повреждения на сетях», - сказал сотрудник.

По информации аварийных бригад, водоснабжение в дома планируется подать вечером в субботу.

«Жители относятся с пониманием и в основном обращаются в дежурно-диспетчерскую службу с уточнением времени возобновления предоставления данной услуги», - отметил сотрудник.