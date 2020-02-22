РИАМО - 22 фев. На текущие выходные дни на территории Москвы изменили работу некоторых маршрутов наземного общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«23 февраля автобусы №№15, 38, а также автобусы А и М10 в центре города поедут по другому маршруту. Автобусы №№101, 144, 904 и автобусы М2, М3, М10, М27 могут следовать с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

В субботу и 24 февраля, а еще 7 и 9 марта автобусы №839 (станция метро «Кантемировская» — Бюро судмедэкспертизы) будут курсировать по расписанию субботы.

Еще в городе запустили новый автобусный маршрут №809, произошли изменения в маршруте автобуса №873.

Как уточняется на сайте «Мосгортранса», с субботы для трамвайных маршрутов №№12, 38 и 46 остановку «Старообрядческая улица», расположенную на шоссе Энтузиастов, в обоих направлениях движения перевели в постоянный режим, а не по требованию, как это было ранее.

Кроме того, для автобусного маршрута №533 ввели новый остановочный пункт «Метро «Ботанический сад» по проезду Серебрякова. Он расположен между остановками «Метро «Ботанический сад» и «Городская ферма». Теперь транспорт останавливается на действующей остановке автобусов №№61, 71, 134, 185, 628, 789.