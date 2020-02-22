РИАМО - 22 фев. Спортсменка Анастасия Гулякова выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, набрав за короткую и произвольную программы 213,72 балла, сообщает Газета.ru.

«Второй стала Анастасия Губанова (208,81), третье место заняла Мария Талалайкина (199,98)», - говорится в сообщении.

Прокаты в рамках финала соревнований прошли в Великом Новгороде.

Как уточняется на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, Гулякова занимается у тренера Алексея Мишина. Спортсменка почти чисто откатала свою программу, судьи отметили лишь небольшие недочеты.