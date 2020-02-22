РИАМО - 22 фев. Столичным автомобилистам посоветовали не парковать свои машины около деревьев, так как до утра 23 февраля в городе прогнозируется сильный порывистый ветер, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«С вечера до завтрашних 10 утра в Москве очень сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. В переводе на автомобильный: «не паркуйтесь под деревьями, заборами и большими рекламами». Будьте осторожны», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе до 24 февраля из-за сильного ветра.