РИАМО - 22 фев. Двое мужчин попали под электропоезд около станции Андроновка Казанского / Рязанского направления Московской железной дороги, пострадавших доставили в медучреждение, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня электропоездом сообщением Москва – 47-й километр в районе станции Андроновка (ранее станция называлась Фрезер – ред.) Рязанского направления Московской железной дороги травмированы двое мужчин. Граждане доставлены в одну из больниц Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.