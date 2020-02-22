РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске 5 марта откроется выставка работ народных умельцев села Сынково, все желающие могут принять в ней участие, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» пос. радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«5 марта в преддверии Международного женского дня в СП «Родник» МБУК «СДК «Романцево» откроется выставка народных умельцев села Сынково. В экспозиции представят вышивку, резьбу по дереву, плетение из бисера», - говорится в сообщении.

Организаторы выставки приглашают всех желающих предложить свои работы на выставку. Работы будут принимать до дня открытия. Их можно приносить по адресу: Подольск, село Сынково, дом №24.