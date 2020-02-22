РИАМО - 22 фев. Новый логистический центр Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) полностью обслуживают роботы, говорится в сообщении пресс-службы завода.

Данный центр станет частью новой цифровой платформы, которую создают «Газпром нефть» и Газпромбанк для топливно-энергетических компаний. Стороны подписали дорожную карту по данному проекту.

«Газпром нефть» активно ведет процесс цифровой трансформации, мы ставим перед собой задачу стать первой цифровой нефтяной компанией. В рамках этой работы по всей цепочке создания стоимости - от геологоразведки до АЗС и мобильного телефона покупателя топлива - мы реализуем большое количество цифровых проектов. Это сотни разработок на разных стадиях реализации. И зачастую те решения, которые мы изначально создавали для себя, сегодня уже оказываются востребованы на рынке», – подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

На единой онлайн-платформе, соединенной со складом, планируется собрать все, что может понадобиться для покупки материально-технических ресурсов. Здесь же специалисты смогут контролировать поставки, оформлять сделку, получать поддержку специалистов: логиста и инспектора. Кроме того, новая платформа позволит получить сразу и банковские услуги.

По словам председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, банковский проект развивался отдельно и сейчас он является лидером на закупочном рынке. Затем было знакомство с идеей по проекту «Газпром нефти», который может дать много и банку.

«Совместно с партнерами из «Газпром нефти» мы рассчитываем ускоренными темпами построить уникальную закупочную систему с бесшовным клиентским опытом, которую можно и нужно будет масштабировать на другие проекты», – отметил Акимов.

Новая онлайн-платформа позволит сэкономить время и средства двум сторонам сделки - покупателю и продавцу. Согласно сделанным расчетам, заказанный через новую платформу товар будет приходить к покупателю вдвое быстрее. При этом площадь для хранения оборудования может сократиться на 40%. Также данные разработки будут востребованы и другими участникам рынка. У новой цифровой платформы на данный момент появились первые клиенты.

«Газпром нефть» продолжит работать над цифровизацией отрасли. Сейчас разрабатывается еще одна идея для склада - роботам в логистике также могут помогать специалисты в экзоскелетах.