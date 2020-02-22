РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Трассу для катания на тюбингах закрыли в горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске, там работают только учебный и основной склоны, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная Горка» в соцсети «ВКонтакте».

«Трассу для катания на тюбингах закрыли, но работают учебный и основной склоны, снега достаточно. В понедельник, 24 февраля, мы будем работать <...> с 9:00 до 22:00» – говорится в сообщении.

Длина склонов – от 100 до 380 метров, трассы освещены и постоянно выравниваются с помощью ратрака. На склонах комплекса работает система оснежения.

Есть мастерская по ремонту и тюнингу горнолыжного оборудования. Желающим освоить или усовершенствовать технику катания на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы. Для удобства посетителей оборудовали места для переодевания. Работает детская школа горнолыжного спорта и сноуборда, а также кафе, где можно быстро и вкусно перекусить.

Горнолыжный комплекс «Красная Горка» расположен на холме над плотиной на реке Пахре на Гаражном проезде, 8А. По субботам и праздничным дням он работает с 09:00 до 23:30, по воскресеньям – с 9:00 до 23:30. В понедельник комплекс работает с 14:00 до 22:00, по вторникам, средам, четвергам – с 11:00 до 22:00, по пятницам с 11:00 до 23:30.