РИАМО - 22 фев. Москвичам и гостям столицы следует быть внимательными и осторожными на улице из-за сильного ветра, который ожидается в городе с вечера субботы до утра воскресенья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:30 субботы до 10 часов 23 февраля местами в Москве ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеоявлениями спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе по 24 февраля из-за сильного ветра.