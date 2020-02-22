РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске сняли короткометражный фильм «Незабудки» о настоящих семейных ценностях, любви и детях, сообщила «РИАМО в Подольске» автор сценария, жительница горокруга Анна Григорьева.

«В Подольске на днях завершились съемки короткометражного фильма под рабочим названием «Незабудки». Фильм о ценностях семьи, любви и детях. По сюжету дочка с папой покупают подарки для мамы, чтобы поздравить ее с днем рождения, но все оказывается напрасно», - сказала Григорьева.

Главную роль исполнила шестилетняя актриса Полина Бахтигозина, которая также известна как ведущая на канале «Карусель» и участница передачи «Лучше всех». Режиссер - Александр Буянов, второй режиссер - Карина Коэстани, оператор - Вячеслав Кравцов.

«В фильме задействованы локации в ТЦ «Галерея» и пригороде. Подольск выбрали потому, что нам пошла навстречу администрация округа. У оператора и сценариста это дебютный фильм, у режиссеров есть небольшие работы в кино и театре, их много», - добавила Григорьева.

По ее словам, фильм после монтажа можно будет посмотреть в интернете, так как это короткий метр. Насчет участия в фильма в фестивалях режиссер примет решение после монтажа.