РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. МКУ «Окружное хозяйство» рекомендовало управляющей компании «Август ЖКХ» сделать ямочный ремонт дороги и установить ограждения газонов во дворе жилого дома на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники МКУ «Окружное хозяйство» совместно с представителями УК провели встречу с председателем совета многоквартирного дома №24 на улице Академика Доллежаля по вопросу благоустройства придомовой территории.

«Управляющей организации ООО «Август ЖКХ» рекомендовали включить в план работ на 2020 год ямочный ремонт придомового проезда, установку ограждений, препятствующих заезду автомобилей на газоны», - говорится в сообщении.

Заявителю разъяснили порядок включения дворовой территории на улице Академика Доллежаля, 24, в программу комплексного благоустройства на 2021 год. После визуального осмотра территории предварительно определили места для установки детской игровой, универсальной спортивной (тренажерная и воркаут) площадок. Также рассмотрели вопрос об увеличении парковочного пространства.