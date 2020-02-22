РИАМО - 22 фев. В центре Москвы молодой человек напал на приезжего и сильно избил, пытаясь похитить 2 тысячи рублей и документы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, ночью 21 февраля очевидцы сообщили в полицию о конфликте на Новорязанской улице. На месте оперативники задержали безработного жителя Щелкова 1996 года рождения.

«Он изобличен в том, что похожим на пистолет предметом нанес несколько ударов по голове безработному мужчине 1981 года рождения, зарегистрированному в Ставропольском крае, пытался похитить денежные средства в сумме 2 тысяч рублей, личные документы», - сказал собеседник агентства.

Медики доставили пострадавшего в реанимационное отделение больницы. У него диагностировали сотрясение мозга, переломы костей лица и ребер. В отношении жителя Подмосковья возбудили уголовное дело о разбойном нападении.