РИАМО - 22 фев. На Пушкинской площади столицы 23 февраля появится интерактивный музей истории русской воинской славы, где можно будет увидеть реконструкторов в образах стрельцов, воинов петровской эпохи и участников войны 1812 года, говорится в сообщении пресс-службы организаторов цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Площадка музея будет работать бесплатно с 11:00 до 21:00.

«Путешествие в историю начнется в XVII веке - вы увидите стрелецкий пикет эпохи Смутного времени: пики, пушку и небольшое уличное укрепление; чуть поодаль расположились еще одни знаменитые москвичи - офицеры и солдаты первых гвардейских петровских полков - Семеновского и Преображенского» , - говорится в сообщении.

Также в музее будут представлены «солдаты» времен Отечественной войны 1812 года и экспозиция «Великие войны XX века».

«На всех локациях гостей ждет погружение в соответствующую историческую эпоху. У стрельцов <…> увидим полноценный пикинерский редут для отражения кавалерийских и любых других недружественных атак. На локации петровской гвардии - артиллерийский расчет с пушкой, пушкарями, обозным ящиком», - уточняется в материале.

В локации войск времен Наполеона будет представлена артиллерия и офицерский бивак. На экспозиции, посвященной годам ВОВ, - бронетранспортеры, лазарет и интерактивная выставка. Посетители музея смогут примерить элементы военной формы, взять в руки реплики оружия.

Также на площадке фестиваля «Московская масленица» на Профсоюзной улице в День защитника Отечества состоится концерт, в его рамках гостей ждет DJ-сет и ретроспективный модный показ. Кроме того, пройдет выступление танцевального коллектива «Бомба» и концерты групп «Кристалл» и Monkey Folk.