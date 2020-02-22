РИАМО – 22 фев. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что ситуация с ВИЧ в стране достигла критического состояния, сообщает Газета.ru.

Кудрин отреагировал на сообщения СМИ о якобы данных президентом страны Владимиром Путиным поручениях по ситуации с этой инфекцией.

«Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — написал Кудрин в Twitter.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения столицы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус оценил ситуацию с ВИЧ в столице. По его словам, распространенность ВИЧ-инфекции среди москвичей в 1,7 раза меньше, чем в среднем по России.