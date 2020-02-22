РИАМО - 22 фев. В подмосковном Орехово-Зуеве между мужчиной и женщиной в ходе ссоры произошла поножовщина, пострадавшего госпитализировали с ранением живота, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 21 февраля в 03:58 из квартиры по Текстильной улице бригада скорой помощи забрала мужчину 1976 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции сожительница пострадавшего 1969 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».