РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. В Подольском центре занятости населения провели семинар по правовой защищенности женщин с несовершеннолетними детьми, на котором рассказали о поддержке в период профессионального обучения и психологической помощи, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

21 февраля в Подольском центре занятости населения провели круглый стол «Правовая грамотность – основа социальной защищенности женщин». В мероприятии приняли участие женщины, воспитывающие детей несовершеннолетнего возраста, представители службы социальной защиты населения, поддержки семьи и детства, соблюдения законности и правопорядка.

«Директор Подольского центра занятости населения Ольга Новоселова представила информацию по вопросам труда и занятости, гарантии социальных выплат в виде пособия по безработице и стипендии в период профессионального обучения. Директор ГБУСОМО «Центр социальной помощи семье и детям» Ирина Анищенко рассказала об основных социальных гарантиях для отдельных категорий женщин и детей и возможности получения социальной и психологической помощи», – говорится в сообщении.

Заместитель начальника комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Нахабенко обратила внимание на вопросы привлечения к уголовной и административной ответственности родителей и несовершеннолетних детей при совершении правонарушений. В заключение мероприятия участники ответили на ряд вопросов женщин.