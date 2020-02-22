РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Власти подмосковного Подольска ко Дню защитника Отечества наградили почетными грамотами четырех ветеранов Вооруженных сил, которые добросовестно работают на котельной МУП «Подольская теплосеть», сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«21 февраля, в канун празднования Дня защитника Отечества, начальник территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев поздравил с праздником и вручил почетные грамоты четырем сотрудникам котельной МУП «Подольская теплосеть», расположенной на Флотском проезде», - говорится в сообщении.

Большинство сотрудников МУП «Подольская теплосеть» - отставные военнослужащие. К исполнению своих обязанностей относятся добросовестно, также как к несению боевого дежурства. Их работа связана с беспрерывным круглосуточным обеспечением жилых домов и социальных объектов горячей водой и теплом.

Почетные грамоты вручили гвардии старшему прапорщику запаса, ветерану Вооруженных сил Владимиру Долдину, старшему прапорщику запаса, ветерану Вооруженных сил Владимиру Дубинину, старшему сержанту запаса, ветерану Вооруженных сил Наталье Полушатовой, сотруднику котельной Андрею Дегтеву.