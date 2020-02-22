РИАМО - 22 фев. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил в Сеть видеоролик с кадрами обыска автомобиля биатлониста Александра Логинова, сообщает Газета.ru.

Полиция Италии в субботу обыскала номер и машину российского биатлониста. Также был обыск у его тренера Александра Касперовича и еще одного спортсмена Евгения Гараничева.

«На кадрах видно, как итальянская полиция приступает к обыску автомобиля. После этого Губерниев разговаривает с главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым, который показывает ему постановление об обыске», - говорится в сообщении.

Минспорт РФ отреагировал на действия полиции и напомнил итальянским правоохранителям о презумпции невиновности. Министерство постоянно контактирует с российским посольством в Италии и держит ситуацию с российскими спортсменами на контроле.