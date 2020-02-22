РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск Подольска выбрали победителя конкурса на лучшую кормушку для птиц, им стала Дарья Дощицына, сообщается в группе «Детский парк культуры и отдыха» в соцсети «ВКонтакте».

«Замечательная кормушка-победительница теперь украшает тихую зону в парке. Ее автор - девятилетняя Дарья Дощицына», - говорится в сообщении.

Администрация парка поблагодарила девочку и ее родителей за участие в конкурсе и передала подарок от учреждения.