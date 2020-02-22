РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Заместитель начальника управление по обеспечению охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов проведет 25 февраля прием граждан в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«25 февраля с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по Подольску на Революционном проспекте, 84, состоится прием граждан заместителем начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Олегом Сигуновым», - говорится в сообщении.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.