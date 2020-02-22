РИАМО - 22 фев. Участники интернет-опроса назвали Москву городом России и СНГ с самыми лучшими и мужественными мужчинами, сообщает портал «ТурСтат».

Рейтинг самых «мужественных» городов составили по результатам опроса более 5 тысяч посетителей портала. Опрос прошел в феврале.

«В первую десятку самых «мужественных» городов России и СНГ входят Москва, Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан», - говорится в сообщении.

Российская столица получила 14% голосов, Екатеринбург - 11%, Минск - 10%, Ростов-на-Дону - 9%, Краснодар - 8%, Челябинск - 6%, Санкт-Петербург - 5%, Казань и Уфа - по 4%, Нур-Султан - 3%.

23 февраля в России, Беларуси и многих государствах СНГ отпразднуют День защитника Отечества. В РФ эта праздничная дата была установлена федеральным законом от 13 марта 1995 года.

Вечером 23 февраля в Москве в честь Дня защитника Отечества прогремит десятиминутный салют – его запустят на 16 городских площадках. Всего в столице дадут около 10 тысяч залпов.