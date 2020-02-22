РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 фев. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова вручила ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Соколову юбилейную медаль к 75-летию Победы.

«Ему 96. Мы пришли к нему в гости вручить юбилейную медаль, учрежденную президентом к 75-летию Победы, и поблагодарить за нее. Знакомьтесь – Михаил Константинович Соколов, ветеран Великой Отечественной войны. От администрации мы вручили Михаилу Константиновичу новую стиральную машину и продуктовые наборы», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что 9 июля 1941 года Соколов сразу после школы добровольно ушел на фронт, хотя ему не было даже 18 лет. За боевые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги».

«А мы гордимся им. Войну невозможно забыть. Войну невозможно пережить. В войне можно только победить. Пока мы живы, мы не перестанем благодарить поколение победителей», – заключила Иванова.