РИАМО - 22 фев. В подмосковном Долгопрудном автомобиль сбил трех человек, в том числе несовершеннолетнюю девочку, на остановке общественного транспорта, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«По адресу: Лихачевское шоссе, дом 1, водитель, управляя автомобилем Geely, совершил попутное столкновение с автомобилем Reno, после чего вылетел на обочину и совершил столкновение с остановкой. В результате три человека, находившихся на остановке, пострадали» - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в больницу были доставлены два взрослых человека и двенадцатилетняя девочка.