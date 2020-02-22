РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске огнеборцы ликвидировали возгорание в бытовке, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«22 февраля в 10:19 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке на улице Троицкая, дом №20. В 11:15 ликвидировали пожар. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли две единицы техники и шесть человек.