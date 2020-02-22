РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Юный биатлонист из Подольска Александр Сайфиев завоевал золото на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения «Снежный снайпер» в Смоленске, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В Смоленске в биатлонном комплексе «Чайка» в субботу стартовала соревновательная программа первенства России по биатлону среди юношей и девушек 2005-2006 года рождения «Снежный снайпер», которое посвящено Дню защитников отечества. Уже прошла гонка юношей на дистанции 6 километров и девушек на 5 километров (4 огневых рубежа).

«От спортивной школы олимпийского резерва Подольска в первенстве принимают участие Александр Сайфиев и Полина Деменкова. Сайфиев 22 февраля завоевал золото», - говорится в сообщении.



В этих стартах принимают участие самые юные биатлонисты России, но соревнования проходят по всем правилам взрослого биатлона с одной поправкой - стреляют мальчики и девочки из пневматического оружия (пружинно-поршневая винтовка МР-61). Это единственный в году большой старт для юных биатлонистов, где они могу показать все, на что способны.