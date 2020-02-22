РИАМО - 22 фев. Следователи УВД по Северо-Восточному округу Москвы направили в суд уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля КамАЗ, в результате которого погиб человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Смертельная авария произошла в районе 84-го километра МКАД. Пьяный водитель грузовика ехал от Алтуфьевского шоссе в сторону Осташковского шоссе. Мужчина был невнимателен и совершил наезд на автомобиль «Лада», который остановился из-за неисправности, и автомобиль ВАЗ. Также под колеса попали люди, находившиеся перед неисправной машиной.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов получил телесные повреждения, от которых скончался на месте», - отмечается в материале.

В отношении водителя КамАЗа возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Фигуранта заключили под стражу.

В настоящее время уголовное дело в отношении водителя направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.