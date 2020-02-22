С субботы 22 февраля станция «Смоленская» Арбатско-Покровской ветки Московского метрополитена закрылась на ремонт, который продлится полтора года. Обновленная станция откроется для пассажиров только в июне 2021 года. За это время здесь заменят эскалаторы, которые работают с 1953 года, а также сделают капремонт вестибюля. Как пассажиры реагируют на закрытие и какие альтернативные маршруты можно использовать, узнала корреспондент РИАМО.

Станция «невидимка»

Все составы проезжают «Смоленскую» без остановки. На станции уже сняты плафоны с люстр и включено аварийное освещение, это можно увидеть из окна поезда. Сотрудники метрополитена рассказали, что вместо трех эскалаторов здесь установят четыре – два на выход и два на вход.

Станция «Смоленская» «синей» ветки уже не показывается в приложении «Яндекс.Метро», а на схемах она заштрихована серым цветом. На схемах линии в поездах стацию тоже сделали «невидимкой» с помощью серого шрифта. При переходе с Кольцевой на «Киевскую» Арбатско-Покровской линии и других станциях «синей» ветки для пассажиров постоянно транслируются голосовые объявления о том, что станция закрыта.

Я выхожу из метро «Арбатская» «синей» ветки в 09:00, чтобы прогуляться по почти весеннему и еще пустому Арбату до закрытой «Смоленской». Вспоминаю, как когда-то работала на «Смоленской», и предполагаю, что местный офисный планктон закрытие станции явно не обрадует.

Через 20 минут неспешной прогулки я на месте. Кстати, в специально выпущенных буклетах для пассажиров этот путь предлагается пройти за 18 минут. В памятке указаны также другие пешие и автобусные маршруты, которые могут пригодиться пассажирам на время закрытия.

Около закрытой станции «Смоленская» уже полно таксистов, которые ждут пассажиров, застигнутых врасплох ремонтом. Возле вестибюля дежурит сотрудник Центра обеспечения мобильности пассажиров с громкоговорителем и информационными буклетами. По словам Егора, он здесь стоит с 06:30 утра, и обстановка сегодня очень спокойная. Пассажиров пока очень мало.

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Выручит «Смоленская» Филевской линии

Через пять минут затишья в двери метро заходят двое полицейских, а с ними пытается пройти девушка в ярко-красном пальто.

Для нее стало сюрпризом то, что станция закрыта. Слова инспектора о том, что можно воспользоваться «Смоленской» Филевской линии «на другой стороне Садового кольца», до нее доходят не сразу.

Сотрудники Центра мобильности у закрытой станции раздают буклеты с информацией и объясняют, как попасть на другую, «голубую» «Смоленскую». Для этого нужно следовать по стрелкам, дойти до подземного перехода и перейти на другую сторону Садового кольца. Главное – не пропустить неприметный переход, который находится в глубине между магазинами, но сотрудник Центра мобильности сориентирует. Дорога занимает не больше пяти минут.

Около станции «Смоленская» Филевской линии работают мобильные кассы, так как билетных класс в вестибюле нет. О чем также сообщается по громкоговорителю.

Наземный транспорт и пешие маршруты

Однако, как ожидается, в рабочие дни и часы пик «Смоленская» «голубой» ветки будет перегружена. Поэтому пассажирам предлагается пользоваться другими станциями метро и наземным транспортом.

На схеме показано, как можно сэкономить до 15 минут в пути во время часа пик. Например, если нужно попасть в район Нового Арбата, то можно проехать на автобусах м2 и м27. Эти маршруты следуют по Кутузовскому проспекту через центр, «Арбатскую», «Библиотеку им. Ленина», «Охотный ряд».

Также удобно пользоваться троллейбусами Т39, Т79, Т10 и маршрутом «Б», которые курсируют по Садовому кольцу до соседних станций метро.

Кроме того, если есть время и не хочется стоять в пробке, можно пройтись пешком до соседних станций метро. Так, согласно схеме, путь от «синей» «Смоленской» до «Кропоткинской» через Сивцев Вражек займет 17 минут, до «Парка Культуры» можно дойти по Денежному переулку за 20 минут, до «Библиотеки имени Ленина», «Александровского сада» или «Боровицкой» по Арбату – за 18 минут.

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Рассеянные москвичи

За 40 минут возле закрытой «Смоленской» я убедилась, что москвичи в основном не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Почти все пешеходы – в наушниках и смартфонах. Многие даже не слышали объявлений в метро о ремонте «Смоленской», и их останавливают лишь закрытые двери. «А сегодня уже 22 число?» – удивляются некоторые пассажиры.

Одному парню удалось проскочить внутрь, так как двери в этот момент были открыты для сотрудников метро и полиции. Но там служба безопасности его развернула. Даже наклеенный значок с перечеркнутым человечком на дверях не работает. Сотрудники Центра мобильности говорят, что это тоже не всегда помогает.

Но все же есть и те, кто быстро реагирует на ситуацию. Видя закрытые двери, они спрашивают «а теперь куда идти?» и быстро шагают в сторону другой «Смоленской».

«Ремонт нужен – здесь туристы со всего мира»

Конечно, без туристов в этот выходной день не обошлось. Пока сотрудник был занят другим пассажиром, я объяснила трем итальянцам, как попасть на «голубую» «Смоленскую». Они признались, что в восторге от транспортной системы Москвы и даже ремонт не помешает им гулять по городу.

Когда ярко одетая улыбчивая пара подошла к закрытым дверям станции, сотрудник Центра мобильности сказал по-английски, что станция не работает, но они весело ответили, что понимают по-русски. Оказалось, это гости из Петербурга.

А вот местные жители, которые живут рядом, считают, что «синюю» «Смоленскую» закрыли зря, ведь она «еще приличная». По мнению пожилой москвички, другая «Смоленская» «в более плачевном состоянии и ремонтировать надо было ее. Причем туристов здесь много, и они видят «эту разруху».

Около закрытой «Смоленской» много кафе, аптек, салонов красоты, магазинов, торговых точек с мороженым и книгами. Я решила узнать, готовы ли они к падению выручки из-за уменьшения потока людей.

В аптеке, которая находится в 30 метрах от станции, говорят, что придумали кое-что, так что сокращения прибыли не ожидается.

Тетя Роза, которая торгует книгами у метро, говорит, что выручка конечно сократится, но у нее много точек по всему городу. Тем не менее, она считает, что ремонт сделать «обязательно надо, ведь здесь гуляют туристы со всего мира».

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