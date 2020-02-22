РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. В подмосковных Люберцах 15 марта пройдет I открытый фестиваль творческих миниатюр «Звезда» среди профессионалов, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«РосМолСпорт Московской области», комитет по культуре администрации Люберец и театр кукол «Радуга» приглашают профессиональных актеров и режиссеров к участию в I открытом фестивале творческих миниатюр «Звезда» среди профессионалов. Он состоится 15 марта в 14:00 в театре кукол «Радуга» по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34», - говорится в сообщении.

Целью фестиваля является расширение сотрудничества в области искусства среди творческих коллективов и солистов, развитие творческого потенциала и обмен опытом среди актеров Москвы и области, поиск новых театральных идей и направлений.

Для участия в конкурсной программе фестиваля необходимо направить заявку на электронную почту: teatrraduga8@yandex.ru. По всем вопросам, связанным с фестивалем, можно обращаться по телефону: 8(926) 229-84-46, Сергей Агаджанян.

Все коллективы-участники фестиваля наградят дипломами. Победитель получит приз за первое место.