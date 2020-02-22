РИАМО - 22 фев. Единовременную выплату, которая составит 25 тысяч рублей, получат столичные ветераны ко Дню Победы дополнительно к федеральной выплате, сообщает Газета.ru.

«Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны выплатили от 3 до 10 тысяч рублей.

Столичный градоначальник уточнил, что у всех ветеранов города проверили условия проживания. В результате данной работы были собраны пожелания ветеранов, в том числе по ремонту жилья.

Ветераны ВОВ в честь 75-летия Победы в этом году получат федеральную выплату в размере 75 тысяч рублей. Труженикам тыла положена выплата в 50 тысяч рублей.