РИАМО - 22 фев. В Москве на съезде с Большой Тульской улицы на Третье транспортное кольцо грузовик столкнулся с легковым автомобилем, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 14:05 при съезде с улицы Большой Тульской на ТТК (внутренняя сторона) произошло столкновение грузового автомобиля с легковым транспортным средством, в результате чего грузовой автомобиль опрокинулся», - говорится в сообщении.

В дорожной аварии никто не пострадал. Из-за ДТП затруднено движение на участке дороги. На месте аварии работают госавтоинспекторы.