РИАМО - 22 фев. Российские биатлонистки стали восьмыми на чемпионате мира в женской командной эстафете, выиграла гонку команда Норвегии, сообщает Газета.ru.

Соревнования в рамках чемпионата мира по биатлону проходят в итальянском Антхольце.

«Российская команда, в составе которой выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина, прошла дистанцию за 1 час 8 минут 08,3 секунды, допустив 12 промахов», - говорится в сообщении.

Гонку выиграла команда Норвегии (1:07.05,7). На втором месте оказались биатлонистки из Германии, третьими стали украинские спортсменки.