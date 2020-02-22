РИАМО - 22 фев. Посетители столичного концерта группы Limp Bizkit могут добраться до Дворца спорта «Мегаспорт» от станций метро «ЦСКА», «Петровский парк» и «Динамо», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Сегодня в 19:00 во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдет концерт группы Limp Bizkit. <…> По требованию полиции на станциях мосметро, прилегающих ко дворцу «Мегаспорт», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», - отмечается в сообщении.

Посетителей концерта также попросили заранее приобретать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после мероприятия.

Также пассажирам напомнили, что оплатить проезд в метро можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.