РИАМО - 22 фев. Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД установили еще в 84 местах на территории Москвы, адреса расположения комплексов опубликованы в Сети, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Комплексы фотовидеофиксации появились еще по 84 адресам - Госавтоинспекция Москвы согласовала. Контроль скорости, проезд по выделенкам, непропуск пешеходов - все как надо», - говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что посмотреть список всех дорожных камер можно на едином транспортном портале Москвы по ссылке.

Ранее руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаил Кизлык предложил снизить разрешенную скорость движения в Москве с 60 до 50 километров в час. По его словам, это необходимо сделать не в целях сбора дополнительных штрафов, а ради сохранения жизней на дорогах.