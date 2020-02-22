РИАМО - 22 фев. Мужчину с ранениями груди и шеи доставили в больницу в подмосковных Люберцах, преступление произошло в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«20 февраля в 20:16 в Люберцах, Котельнический проезд, бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и шеи доставлен и госпитализирован гражданин 1991 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по подозрению в совершении преступления была задержана сожительница пострадавшего 1986 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».