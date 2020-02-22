РИАМО - 22 фев. Часть конструкций обрушилась с одной из башен «Око» в столичном деловом центре «Москва-Сити», сообщает в субботу РИА Новости.

«Предположительно, упало стекло с 28-го этажа. На земле пострадавших людей и техники нет», — сказал источник в экстренных службах города.

«Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной. Здесь есть зона деловой активности, апартаменты для проживания и досуговые объекты.

«Око» состоит из двух корпусов и шестиэтажного здания-кристалла в их основании. Первая башня занята офисами, вторая – апартаментами.