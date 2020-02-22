РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске 27 февраля состоится областной тематический прием граждан по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком, 27 февраля 2020 года в приемной правительства Московской области, министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, администрациях муниципальных образований, общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области состоится областной тематический прием граждан по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры.

«В администрации Подольска тематический прием граждан пройдет 27 февраля с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Его проведет в том числе заместитель главы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк на улице Кирова, 4, в кабинете 362. Телефон: 8(496)769-95-55», - говорится в сообщении.

В кабинете 342 будет принимать председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Николай Степанов. Телефон: 8(496)752-66-70.

К руководителю общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск Олегу Антонову можно будет обратиться, войдя со стороны концертного зала администрации. Телефон: 8(496)755-57-00.