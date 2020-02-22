РИАМО - 22 фев. В дорожной аварии на Симферопольском шоссе в подмосковном Ленинском округе пострадала пожилая пара, женщину доставили в столичную больницу на санитарном вертолете, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

«В субботу санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел по вызову на Симферопольское шоссе, 27. Там произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, двое человек пострадало. На месте выяснилось, что пострадавшими оказалась пожилая пара», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что санитарный вертолет Московского авиацентра эвакуировал с места аварии женщину, которой более 70 лет. Ее оперативно доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада.

Как добавил представитель пресс-службы, пострадавшего мужчину увезла карета скорой помощи.