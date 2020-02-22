РИАМО – 22 фев. Министерство спорта РФ опубликовало заявление по поводу ситуации с биатлонистом Александром Логиновым, у которого итальянская полиция провела обыски, сообщает Газета.ru.

«Министерству спорта Российской Федерации стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели», - говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что находятся в контакте с российским посольством в Италии и будут внимательно отслеживать ситуацию. Также Минспорт напомнил итальянской стороне о презумпции невиновности.

Кроме того, ведомство заявило, что продолжит активно защищать добросовестных спортсменов и принимать строгие меры в отношении нарушителей антидопинговых правил.

По информации СМИ, обыски прошли в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Касперовича. В качестве причины обысков назывались проблемы с аккредитацией у Касперовича и старое допинговое дело Логинова.