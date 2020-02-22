РИАМО - 22 фев. Полицейские подмосковного Чехова задержали двоих человек по подозрению в разбойном нападении на посетителя одной из букмекерских контор, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением в дежурную часть обратился работник букмекерской конторы. Он сообщил полицейским, что неизвестные напали на посетителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего похитили у жертвы мобильный телефон и деньги.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны 24-летний уроженец Ростовской области и 33-летний уроженец Челябинской области», - говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба составила более 33 тысяч рублей. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.