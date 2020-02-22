РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов на торжественном вечере вручил ветеранам медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается на сайте администрации горокруга.

21 февраля в администрации Подольска состоялся торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил России, воины-интернационалисты, военнослужащие, представители власти, общественности. Собравшихся поздравил глава Подольска Николай Пестов.

«Кульминацией торжества стала церемония вручения Пестовым юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам, проживающим в Подольске: Николаю Герасимову, Борису Гинкулу, Константину Дербакову, Владимиру Звонцеву, Дмитрию Зубакину, Татьяне Камбаровой, Алексею Кузнецову, Константину Кускову, Григорию Михайлову, Валерию Репину, Марии Рохлиной, Петру Савчуку, Владимиру Толмасову, Александру Шитову. Зрители в зале стоя аплодировали героям-победителям», – говорится в сообщении.

Также Пестов вручил муниципальные награды подольским военнослужащим. За образцовое выполнение служебных обязанностей медалью «За безупречную службу» I степени награждены заместитель начальника 2-го отдела хранения Центрального архива министерства обороны РФ Владислав Макаров, заместитель заведующего архивным хранилищем 4-го отдела хранения Центрального архива министерства обороны РФ Анна Коломейцева. Медали «За безупречную службу» II степени удостоен заместитель командира войсковой части полковник Алексей Паюсов, медали «За безупречную службу» III степени – заместитель командира по вооружению батальона связи войсковой части майор Александр Жиряков и другие.

«Это наш общий праздник, который мы всегда встречаем с большим подъемом и с верой в то, что и завтра идущие на смену сегодняшним защитникам Отечества молодые люди достойно продолжат традиции, смогут защитить свою Родину, своих родных и близких, нашу историю. Поздравляю вас с наступающим праздником и с пожеланиями благополучия, доброго здоровья, новых побед во всех направлениях хочу выразить уверенность в том, что мы достойно встретим в этом году 75-летие Победы!» – сказал Пестов.

Поздравили ветеранов и военнослужащих также председатель совета депутатов Подольска Дмитрий Машков и депутат Московской областной думы Павел Максимович.