РИАМО - 22 фев. Ремонт восьми корпусов столичной Боткинской больницы начнется в этом году в рамках городской программы развития здравоохранения, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Надо сказать, что по программе развития здравоохранения в этом году комплексом городского хозяйства будут ремонтироваться восемь корпусов на территории Боткинской больницы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в столице также капитально отремонтируют два корпуса Центра паллиативной медицинской помощи на улице Двинцев.

Ранее в Москве завершился капитальный ремонт гематологического корпуса городской клинической больницы имени Боткина. Гематологический корпус построили еще в 1909 году. Теперь пациенты с заболеваниями крови смогут получать здесь лечение мирового уровня.