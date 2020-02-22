РИАМО - 22 фев. В голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» на портале «Добродел» приняли участие 9464 человека, они выбрали те места, которые требуется сделать безопаснее, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Жители выбрали 1314 адресов. Чаще всего голосовали жители Химок, Раменского, Балашихи и Люберец.

«Чаще всего жители просят установить системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в проект, в рамках которого планируется установить камеры видеонаблюдения, уличное освещение, организовать дополнительное патрулирование и так далее», - говорится в сообщении.

Список адресов, отобранных для реализации проекта, будет размещен на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области до 31 марта этого года.