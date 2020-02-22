РИАМО - 22 фев. Компания «Россети Московский регион» организует серию встреч по вопросам консолидации электросетевых объектов СНТ и ДНТ по упрощенной схеме, встречи пройдут с садоводами и жителями коттеджных поселков Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

С даты официального объявления энергетиками о существенном смягчении требований к процессу передачи электрических сетей объединений садоводов (СНТ) и коттеджных поселков (КП) на баланс «Россети Московский регион» прошел уже год.

«Количество поданных заявок за это время возросло в три раза и составило 2011 штук, а число консолидированных СНТ и КП выросло в пять раз, превысив 15 тысяч штук», - говорится в сообщении.

На организуемых встречах заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Алексей Старостин отметит основные результаты консолидации и расскажет о планах на этот год. Еще он ответит на вопросы дачников, которые находятся в процессе передачи сетей на баланс компании или только готовятся оформить заявку.

Первая встреча состоится 27 февраля в 11:00 в филиале «Восточные электрические сети» по адресу: Ногинск, улица Радченко, дом 13, корпус 1.

Зарегистрироваться на мероприятие можно через электронную почту: PoltorakEA@moesk.ru, или на сайте компании.