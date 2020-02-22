РИАМО - 22 фев. До апреля в Москве планируют приступить к ремонту 50 поликлиник, а до конца года ремонтные работы должны начаться еще в 85 объектах здравоохранения, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По решению мера мы в этом году заходим на первые 50 поликлиник до апреля месяца и еще последующие 85 - это начало работ примерно с августа текущего года до конца года», - сказал Бирюков.

Он отметил, что программа по ремонту объектов первичной сети здравоохранения стартовала две недели назад.

«Во время ремонта поликлиник будут проведены мероприятия, связанные с заменой внутренних инженерных систем, изменением дизайна, уровня отделки, также будут применены современнейшие технологии и современные материалы для того, чтобы в последующем как минимум десять с лишним лет никто не заходил с ремонтом в эту поликлинику», - добавил Бирюков.

По его словам, в ходе ремонта строители выполнят дополнительную отделку фасадов, для медучреждений закупят новое оборудование.

Бирюков также сообщил, что на прилегающих к поликлиникам территориях проведут работы по благоустройству. В частности, будут устроены пешеходные зоны и дополнительное освещение.

«Делаем все это быстро с тем, чтобы в течение двух лет как минимум вот эти первые 135 поликлиник завершить с ремонтом. Сейчас ведется работа по переселению поликлиник в другие лечебные учреждения. До конца февраля первые шесть поликлиник будут задействованы, а в марте еще 22, и 22 будут задействованы в апреле», - заключил Бирюков.