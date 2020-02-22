РИАМО - 22 фев. Санитарный вертолет доставил 72-летнего мужчину с инфарктом из новой Москвы в специализированную столичную больницу, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

«К прилету вертолета машина скорой помощи уже привезла пациента к площадке и оперативно передала авиамедицинской бригаде. Санитарным вертолетом мужчина был доставлен в специализированное лечебное учреждение столицы», - говорится в сообщении.

В полете больного сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.